Topman Max Jadot ziet nog geen problemen ontstaan in de kredietportefeuille van BNP Paribas Fortis. De bank legt ook geen bijkomende voorzieningen aan voor wanbetalingen, ook al is de kredietverstrekking nog fors gegroeid in de eerste jaarhelft. De bankier verwacht ook géén economisch rampscenario door de energiecrisis. Dat zei hij bij de voorstelling van sterke halfjaarcijfers.