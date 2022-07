Het is zelden gezien: 22 economen uit het noorden en het zuiden van het land, van verschillende strekkingen ook, die de uitgavendrift van de regering aanklagen. Ze doen dat in een open brief in De Tijd, waarin ze wijzen op de dramatisch slechte overheidsfinanciën van ons land. "Het is om wanhopig van te worden", zo klinkt het onder meer bij Geert Noels van Econopolis.