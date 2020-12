AB InBev verwacht dat de horeca het volgend jaar nog steeds moeilijk zal hebben. Maar wat wel in de lift zit, is thuisconsumptie en online bestellingen. De bierbrouwer zal daar de komende maanden nog meer op inspelen. Dat zei Fabio Sala vanmiddag in Leuven. Sala is de topman van AB InBev in de Benelux en Frankrijk. Een ander, blijvend consumptiepatroon - als gevolg van de coronacrisis en de beperkende maatregelen - ziet hij in de toekomst ook in de horeca zelf.