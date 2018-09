Topman van Ryanair O'Leary legt de schuld bij vakbonden

"We gaan akkoord met de vakbondseisen en toch gaan ze staken". Dat concludeert Ryanair-topman Michael O'Leary op een persconferentie in Brussel. Volgens hem zijn de stakingen niet nodig én ook niet gedragen door het personeel. De bonden spreken over vertragingsmanoeuvres.