Het is geen beursjaar om vrolijk van te worden. Europese aandelen verloren sinds januari zo'n 15%, de Amerikaanse S&P 500 beursindex dik 20% en de technologie-index Nasdaq zelfs 35%. U had dit jaar beter in wijn geïnvesteerd. Dat had u 10 tot 15% winst kunnen opleveren. De Leuvense professor financiële economie Gertjan Verdickt onderzoekt wijn als beleggingsproduct en wil het toegankelijker maken voor het brede publiek.