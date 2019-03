Torfs investeert fors in ombouw winkels

Torfs gaat al zijn winkels ombouwen naar zijn nieuwe concept. Daar kan je naast schoenen ook kleding of lifestyleproducten kopen. Al 14 van de 77 winkels zijn omgebouwd. Tegen eind dit jaar moeten dat er 23 zijn. Een serieuze investering, want zo'n transformatie kost gemiddeld 650.000 euro per winkel.