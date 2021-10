Torfs investeert in zijn stadswinkels. In een aantal steden, waaronder Gent en Leuven, verhuist de schoenenketen naar toplocaties. De baanwinkels staan qua omzet al terug op het niveau van 2019 of hoger, maar de stadswinkels hinken nog fors achterop. Premiumlocaties en een nieuw winkelconcept moeten helpen. Torfs heeft 80 winkels, waarvan een tiental in een stadscentrum.