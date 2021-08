De Finse voedingsgroep Paulig bouwt in Roeselare een nieuwe tortillafabriek voor z'n merk Poco Loco. Een investering van 45 miljoen euro. 't Gaat om de grootste investering die Paulig ooit deed buiten Finland. Voor de nieuwe fabriek zijn ze bij Poco Loco op zoek naar zeventig nieuwe medewerkers. Maar ook in de bestaande fabriek in Roeselare zijn er nog vijftig vacatures.