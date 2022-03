Qbic lanceert een nieuw durfkapitaalfonds waarmee het opnieuw al heel vroeg wil investeren in spin-offs van universiteiten en ziekenhuizen. Het is al het derde fonds van Qbic. Er zit nu al 49 miljoen euro in, maar het doel is 80 miljoen. Partners zijn de universiteiten van Gent, Antwerpen, Hasselt, Luik en de VUB, maar ook 8 ziekenhuizen en de onderzoeksinstellingen imec en VITO. Qbic gaat nu op zoek naar innovaties in med- en biotech, lifesciences en de digitale sector.