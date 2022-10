TotalEnergies is bereid al zijn werknemers in december een extra maandloon te geven. Met die belofte hoopt de oliereus een einde te maken aan de stakingen in Franse raffinaderijen en brandstofdepots. Werknemers eisen meer loon om de stijgende levenskosten te kunnen betalen. De stakingen veroorzaken al enige tijd brandstoftekorten in delen van Frankrijk. En dus grijpt de overheid in.