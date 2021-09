TotalEnergies mag 1.500 nieuwe laadpalen plaatsen in Antwerpen, goed voor 3.000 extra laadpunten voor elektrische voertuigen. De Franse energiereus sleepte de openbare aanbesteding daarvoor in de wacht. Het bedrijf investeert zo'n 6 à 7 miljoen euro in het laadnetwerk. Geld dat het hoopt terug te verdienen via de exploitatie ervan. Het gaat natuurlijk ook om marktaandeel. Want de toekomst van de klassieke tankstations is onzeker.