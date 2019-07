Dit weekend worden in Brussel 800.000 tot 1 miljoen wielerliefhebbers verwacht voor de Grand Départ -de eerste rit in de 106de Ronde van Frankrijk - en voor de ploegentijdrit. Dat de Tour vanuit België vertrekt, is geen toeval : dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat wielerlegende Eddy Merckx de Ronde voor het eerst won. Ronde-etappes organiseren, kosten een hoop geld. Maar zou er ook moeten opbrengen.