Toyota lanceert een nieuwe versie van de Mirai. Dat is z'n auto op waterstof, uitgerust met brandstofceltechnologie. "Mirai" betekent "toekomst". De Japanse autoreus gelooft sterk in waterstof als energiedrager van de toekomst. De nieuwe Mirai is luxueuzer dan z'n voorganger en belooft 30% meer rijbereik. Toyota wil er nu ook commercieel mee doorbreken en gaat z'n jaarproductie opdrijven van amper 3.000 nu naar 200.000 waterstofauto's tegen 2025.