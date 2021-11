Het is een statement dat kan tellen. Terwijl de klimaatonderhandelaars in Glasgow afgelopen weekend op de valreep een klimaatakkoord uit de brand sleepten, nam de topman van Toyota deel aan een autorace in het westen van Japan. In een Toyato Corolla, met verbrandingsmotor, maar wel aangedreven door waterstof. Akio Toyoda gelooft niet in een totale omschakelijk naar elektrisch rijden. Hij sloot zich dan ook niet aan bij het akkoord dat zes grote autobouwers tijdens de klimmaattop sloten om tegen 2040 enkel nog elektrische modellen op de markt te brengen.