Trade Mart Brussels, de marktplaats waar alleen professionals terechtkunnen, heeft een nieuwe afdeling geopend: een cash & carry met 6.000 vierkante meter interieur- en decoratiespullen. Want onder andere modewinkels verbreden steeds vaker hun assortiment met die producten. En in België is dat nog een blinde vlek. Nu trekken veel Belgische winkeliers voor hun interieurspullen naar nog veel grotere cash & carry's in Nederland of Duitsland.