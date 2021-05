Mondmaskers, sluiten om 22 uur en een minimumafstand van anderhalve meter. Plexiglas of niet. Pas na de middag is het ministerieel besluit verschenen dat de regels vastlegt voor de heropening van de horecaterrassen. Terwijl die morgenvroeg al openen. Ook bij de invoering van het winkelen op afspraak liet het uitvoeringsbesluit op zich wachten tot net vóór de deadline. De frustratie daarover is groot. Ook bij de lokale besturen.