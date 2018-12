TrainM Gym belooft efficiëntere revalidatie

Patiënten met zware verlammingen kunnen voor het eerst revalideren in een neurologisch fitnesscentrum. Train M Gym in Antwerpen koppelt inzichten uit de sportwereld aan innovatieve technologieën - voor een veel efficiëntere revalidatie. / Volgens de eigenaars een unieke combinatie in Europa.