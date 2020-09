De kritiek op sommige coronamaatregelen groeit. Ze verstikken sommige economische sectoren, klinkt het. Een cateraar uit Destelbergen met dertig mensen in dienst is naar de Raad van State getrokken. Hij neemt het niet dat recepties en banketten met een privékarakter verboden blijven. Terwijl cateringbedrijven volgens hem perfect in staat zijn om die op een veilige manier te organiseren volgens de regels die ook gelden voor restaurants.