Transportbedrijf Essers mag dan toch een deel van het bos kappen op één van zijn bedrijventerreinen in Genk. Natuurvereniging BOS+ geeft zijn verzet op. In ruil zal Essers elders 17 hectare nieuw bos aanplanten en belooft het geen grote stukken bos meer te kappen, terwijl het meer oog zal hebben voor de biodiversiteit op zijn sites. Het vredesverdrag is opmerkelijk na jaren hardnekkige strijd tussen het transportbedrijf en de milieubeweging.