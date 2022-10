Transportbedrijf Essers heeft op zijn site in Genk een nieuw magazijn in gebruik genomen, bedoeld voor de overslag van farmaproducten. Dat is naast chemie de niche waar het bedrijf zich op toelegt. Dat betekent wel dat temperatuurmonitoring in zo'n magazijn van cruciaal belang is. Essers heeft in zijn nieuwe magazijn 20 miljoen geïnvesteerd.