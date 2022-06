In Wezet in de provincie Luik heeft Infrabel zijn heetwatertrein voorgesteld. Een trein - een prototype nog - die onkruid bestrijdt door het te besproeien met heet water. Het is een milieuvriendelijkere bestrijdingsmethode dan de herbiciden die spoornetbeheerders nu gebruiken. Infrabel inspireerde zich op een trein van zijn Zwitserse collega's, maar ontwikkelde zijn eigen technologie. De eerste tests zijn alvast bemoedigend.