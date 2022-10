De vijf genomineerden voor de Manager van het Jaar zijn bekend. Dat is de meest prestigieuze onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. De genomineerden zijn Gert Bervoets van de logistieke groep Essers, Rika Coppens van HR-bedrijf House of HR, Pieter Janssens van de digitale communicatiegroup iO, Luc Vandenbulcke van Deme, de maritieme dienstverlener en Bart Van Malderen, van de fabrikant van hygiëneproducten Drylock Technologies. Wat typeert een topmanager anno 2022? Wim Verhoeven, hoofdredacteur van Trends en Kanaal Z, geeft toelichting in onze studio.