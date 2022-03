De zware economische sancties tegen Rusland zullen het land economisch nog verder in de armen drijven van China. En dat zal ten koste gaan van onze Europese economie. Die analyse maakt onze Trends Talk-gast van dit weekend: Johan Vanderplaetse, al dertig jaar zakenman in het land en de voorzitter van de Europese werkgeversvereniging in Rusland. Hij beschouwt de huidige crisis als het gevolg van 20 jaar onbegrip tussen Europa en Rusland.