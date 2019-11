President Trump en Apple-topman Tim Cook zijn twee handen op één buik. Dat is opnieuw gebleken bij een rondleiding die Trump kreeg in een fabriek van Apple in Texas. Daar worden de nieuwe Mac Pro's geassembleerd. Trump deed de media geloven dat het om een nieuwe fabriek ging, die hij mocht openen. Apple speelt dat spel mee, zolang Trump het bedrijf ontziet in z'n handelsoorlog met China.