China is nog altijd van plan om woensdag in Washington het handelsoverleg met de VS voort te zetten. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Peking lijkt dus rustig te blijven onder het voornemen van president Trump om de importtarieven voor Chinese goederen te verhogen. Een aankondiging die veel onrust heeft veroorzaakt op de markten.