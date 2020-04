President Trump wil de Amerikaanse olieproducenten te hulp schieten, nu de prijs voor ruwe olie in vrije val is. Gisteren doken de leveringscontracten voor mei voor het eerst ooit onder nul. Verschillende bedrijven in de Amerikaanse olie-industrie dreigen failliet te gaan. Daarom wil Trump ofwel hun olie opkopen voor de nationale reserve, ofwel wil hij de nationale opslagtanks verhuren aan olieproducenten.