Amerikaans president Trump heeft zich zoals verwacht op de borst geklopt op het Wereld Economisch Forum in Davos. "Dankzij de handelsdeal met China beleven de V.S. hun comeback", zo zei hij in z'n toespraak. En hij haalde uit naar de doemdenkers over het klimaat. Technologie zal ons helpen om de klimaat- en milieuproblemen aan te pakken, aldus Trump.

