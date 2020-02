Volgens president Trump vormt het coronavirus voor de Amerikanen geen gevaar. De financiële markten kunnen wat hem betreft herademen, ondermeer omdat hij prompt de grenzen gesloten heeft voor China-reizigers. Trump stelt zijn vicepresident Mike Pence aan om de corona-aanpak te coördineren. Al is het de vraag of dat wel de juiste man op de juiste plaats is.