President Trump dreigt ermee alle import uit Mexico te onderwerpen worden aan een heffing van 5%, als Mexico er niet in slaagt de illegale migratie naar de VS tegen te houden. De heffing zou ingaan vanaf 10 juni en wordt gradueel opgetrokken tot 25%, zolang Mexico geen afdoende maatregelen neemt. De koppeling van migratie aan importheffingen is ongezien. De maatregel doorkruist ook de goedkeuring van het gloednieuwe Nafta-handelsverdrag.