Joe Biden ligt op kop in de tellingen in de cruciale strijdstaten Georgia en Pennsylvania. En hoe dreigender de nederlaag wordt voor huidig president Trump, hoe wilder hij om zich heen schopt. Hij heeft er dan ook alle belang bij om zich vast te klampen aan z'n macht. Want anders dreigt de afgrond: zakelijk en strafrechtelijk. Zo blijkt uit een analyse van zakenblad Trends.