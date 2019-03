Trump wil handelsovereenkomsten met India en Turkije opblazen

De Amerikaanse president Donald Trump opent intussen twee nieuw fronten in zijn handelsoorlogen. Deze keer met India en Turkije. Trump wil de vrijhandelsafspraken met die landen stopzetten. Tot nu toe mochten ze een pak goederen naar de VS exporteren zonder daar heffingen op te betalen, in het kader van een ontwikkelingsprogramma.