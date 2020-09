De Technische Universiteit van Delft heeft een prototype van een nieuw vliegtuig de lucht in gestuurd. Het heeft een revolutionair design, waarbij de passagiers in de vleugels zitten in plaats van in een centrale romp. Dat spaart flink wat brandstof. KLM sponsort de ontwikkeling ervan, en blijft dat voorlopig doen ondanks de diepe crisis waar de luchtvaart nu in zit.