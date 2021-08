Choice, het social media tv-platform van Bart Van Coppenolle en Philip Vandormael heeft de kaap van 10.000 gebruikers gerond. In februari dit jaar haalde Choice nog vers kapitaal op via het KMO-beurssegment Euronext Access. Geld om z'n nationale en internationale ambities waar te maken. Tegen eind 2022 wil Choice maar liefst 250.000 gebruikers tellen, niet alleen in België maar ook in Nederland én de Verenigde Staten.