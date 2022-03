TVH wil groeien naar een omzet van 1,7 miljard euro. En daarvoor neemt het een nieuw hoofdkwartier in gebruik in Waregem, "The Hub". Het centrum van z'n wereldwijde handel in onderdelen voor heftrucks, bouw- en landbouwmachines. Sinds vorig jaar participeert de beursgenoteerde holding D'Ieteren voor 40% in het bedrijf.