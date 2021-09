Vanavond is in Tour & Taxis in Brussel de Leeuw van de Export uitgereikt. En de 20ste editie werd een speciale. Er zijn namelijk geen twee, maar drie winnaars. Bij de bedrijven met meer dan 50 werknemers gaat de award naar producent van sloten Locinox uit Waregem. Bij die met minder dan 50 werknemers kwam de jury na elke stemronde uit op een ex aequo. Dus werden het twee winnaars: de Gentse producent van scanners in miniatuurformaat Molecubes en boomkweker Sylva uit Lievegem.