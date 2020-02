De Japanse economie is in het laatste kwartaal van 2019 sterker gekrompen dan verwacht. 't Is zelfs de sterkste krimp in vijf jaar. Dat komt door een BTW-verhoging, waardoor de Japanners minder uitgaven. Maar intussen begint ook het coronavirus meer te wegen op de Japanse economie. En dus wordt de kans op een recessie almaar groter.