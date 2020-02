De Europese beurzen hebben er een bloedrode dag op zitten. Voor de Brusselse Bel20 was het de slechtste dag in vier jaar tijd. Een tweede besmettingsgolf van het coronavirus, buiten China, doet de beurzen schrikken. Want in Italië zijn al meer dan tweehonderd mensen besmet. De beurs van Milaan krijgt dan ook de zwaarste pandoering.