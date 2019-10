Bij Umicore in Olen is de eerste grote industriële opslagbatterij van ons land in gebruik genomen, gemaakt van gebruikte accu's van elektrische auto's. 1,2 megawatt kan ze opslagen. Met deze nieuwe technologie spelen Umicore en ENGIE in op de energietransitie. Het project is ook een manier om kennis op te doen over batterijen én batterijmaterialen.