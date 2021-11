Mobiliteitsminister Lydia Peeters wil van Vlaanderen een voorloper maken in elektrische auto's. Vanaf 2027 zouden alle nieuwe auto's elektrisch moeten zijn, zo staat in het plan dat ze voorlegt aan haar collega's in de Vlaamse regering. Mobiliteitsorganisatie Touring ziet nog tekortkomingen in het plan. Zo zou het niet realistisch zijn om dit in 2030 ook in te voeren voor tweedehandsauto's. En dat blijft nog de prangende nood aan laadinfrastructuur.