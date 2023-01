De 29-jarige Gille Sebrechts is sinds begin dit jaar de CEO van met Mechelse techbedrijf Protime. Een bedrijf van 400 werknemers dat systemen van tijdregistratie en werkplanning verkoopt in eigen land en al onze buurlanden. Sebrechts was al actief bij moederbedrijf SD Worx en neemt nu de leiding van Protime over van oprichter Peter 's Jongers. Met internationale groeiambities.