Tesla topman Elon Musk moet een eerste keer bakzeil halen in het juridische gevecht waarin hij verwikkeld is met het socialemediabedrijf Twitter. De rechtszaak die Twitter aanspande om de overname alsnog te laten doorgaan, start in oktober, zo besliste de rechter in Delaware. Musk rekende erop om meer tijd te krijgen om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen over de fake accounts bij Twitter, de reden waarom hij de deal van 44 miljard dollar wil opblazen.