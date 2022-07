Ondanks de groeiende bewustwording, is naar buiten treden als transgender persoon nog steeds een énorme stap. Zeker in de zakenwereld. Professor in de fiscaliteit 'meester' Afschrift, een bekende opiniemaker in Franstalig België, heeft er lang over gedaan, maar doorbreekt nu het taboe. Zij laat zich voortaan als Tiphanie aanspreken. Ook in haar Brusselse advocatenkantoor.