De socialistische transportbond BTB heeft in ons land een akkoord gesloten met de taxidienst Uber. Dat is historisch te noemen. Uber weigerde jarenlang elk sociaal overleg. Al sinds de start van Uber in Brussel in 2014 is er onenigheid over de arbeidsvoorwaarden en het statuut van z'n chauffeurs. Volgens de vakbonden zijn het schijnzelfstandigen. Maar de socialistische vakbond schuift die discussie nu opzij, om een vakbondswerking bij Uber op te starten.