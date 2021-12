Het fel gehypete Grab is bij z'n beursdebuut op de Amerikaanse Nasdaq van z'n sokkel getuimeld. Het aandeel dook liefst 20% onder z'n introductieprijs. De Zuid-Oost Aziatische Uber had dan ook een erg forse waardering meegekregen: ruim 40 miljard dollar, zonder ooit winst gemaakt te hebben. Grab koos er ook voor om via een zogenaamde Spac naar de beurs te trekken, een zogenaamd blancochequebedrijf.