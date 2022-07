Nadat de Amerikaanse taxidienst Uber in 2014 in ons land was neergestreken, heeft het dubieuze praktijken ingezet om aan zo veel mogelijk controles te ontsnappen en onderzoeken tegen te werken. Dat blijkt uit de Uber-files, duizenden gelekte interne documenten van het bedrijf. Die werden onderzocht door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, onder wie onze collega's van Knack. Uber reageert vandaag en zegt nu 'een ander bedrijf te zijn.'