Grote tegenvaller voor farmabedrijf UCB. De Amerikaanse FDA geeft nog geen toestemming om Bimzelx te beginnen verkopen. Dat is een geneesmiddel tegen psoriasis. Het is UCB's nieuwste sterproduct, dat wél al groen licht kreeg in Europa en Japan. Maar de productie ervan voldoet nog niet aan de Amerikaanse kwaliteitseisen. Meer details geeft UCB niet, maar het kost zeker maanden om het dossier opnieuw in te dienen.