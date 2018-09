"Uitbraak Afrikaanse varkenspest zou financiële ramp zijn"

De varkenssector houdt zijn hart vast voor een epidemie. Bij twee dode everzwijnen in de provincie Luxemburg is de Afrikaanse varkenspest aangetroffen. 67 varkensboerderijen in de buurt zijn verzegeld, maar voorlopig zijn er nog geen besmette dieren gevonden. Een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest zou een economische catastrofe zijn.