Uitstel in de maak voor brexit

Het uiteindelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou enkele maanden uitgesteld kunnen worden. Dat is een nieuw idee dat geopperd is op de Europese top gisteravond. Daar zag de Britse premier May heel kort de Europese leiders. En die zijn het gezwalp van May beu.