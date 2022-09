Dit is gezichtsverlies voor Jan Jambon en zijn Vlaamse regering, vindt ook politicoloog Nicolas Bouteca. De N-VA wilde bewijzen dat het Vlaamse niveau wél kon besturen en beslissingen nemen. Maar deze patstelling bewijst het tegendeel. Oorzaak is politiek gespin, onder meer van CD&V dat krampachtig op zoek is naar een nieuw imago.