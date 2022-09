Na 3 jaar bouwen heeft Umicore in Polen een grote fabriek voor batterij-onderdelen geopend. Met z'n eerste Europese productiefaciliteit voor kathodematerialen wil de Belgische materialengroep koploper blijven in de elektrificatie van auto's. Momenteel werken er 240 mensen in de Poolse fabriek, maar de productie schaalt nog op, naar 400 medewerkers en een dubbel zo hoge output tegen 2024.